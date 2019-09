In der ersten Halbzeit machte die Dreierkette aus Matthias Ginter, Jonathan Tah und Niklas Süle ihre Sache noch ganz ordentlich. Als in der 59. Minute der Ausgleich fiel, ließ das Trio, in dem keiner älter als 25 Jahre ist, sich mächtig aus dem Konzept bringen. Die Holländer kamen jetzt fast im Minutentakt zu Chancen, nur sieben Minuten nach dem Ausgleich - Tah machte bei seinem Eigentor eine unglückliche Figur - führten sie, als Donyell Malen in der 79. Minute den dritten Gegentreffer für die DFB-Elf binnen 20. Minuten markierte. Das Spiel war gelaufen. Fehlt Hummels der Nationalmannschaft doch?