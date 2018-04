Debatte um Befugnisse Neues Aufgabengesetz: Wird Bayern zum Polizeistaat?

Zum ersten Mal seit langem treiben die CSU-Pläne wieder Demonstranten wegen eines landespolitischen Themas auf die Straße - überwiegend Linke wie an Ostern in Regensburg, aber auch in München, und am vergangenen Wochenende in Nürnberg. Der Streit entzündet sich vor allem an vier Vokabeln: "drohende Gefahr", "Präventivhaft" und "Handgranaten". Im Landtag haben die Grünen mit ihrer Vorsitzenden Katharina Schulze dem Gesetz den Kampf angesagt. "Der Überwachungswahn der CSU gefährdet die Freiheitsrechte", so die Grünen-Politikerin.