Neben Kapitän Manuel Neuer hat sich Kimmich zum Nachwuchs-Chef etabliert, zum Sprecher der jüngeren Profis, wurde Mitglied im Mannschaftsrat. "Kimmich hat alles richtig gemacht, ist ein Leader geworden in jungen Jahren in einer Mannschaft, die so gespickt ist mit Stars", erklärte Matthäus (59), selbst viele Jahre Kapitän bei Bayern und in der Nationalelf.

Joshua Kimmich: Tennis ist sein Ding

Dass Kimmichs Weg vorgezeichnet ist, daran zweifelt keiner. "Er geht voran, bringt Leistung", so Matthäus. Für ihn ist Kimmich "ein Vorzeigeprofi. Ich traue ihm alles zu in seiner Karriere: Kapitän bei Bayern, Kapitän in der Nationalmannschaft." Darauf angesprochen, sagt Trainer Flick: "Was die Zukunft bringt, wird man sehen. Joshua ist ein Spieler, mit dem man als Trainer immer zufrieden ist, weil er immer hundert Prozent gibt." In jedem Sport, selbst auf Hobby-Basis.

Tennis ist Kimmichs Ding. Ob er mit dem Filzball Lobs auch so draufhat? Er gilt als Bewunderer von Roger Federer ("Ein Vorbild, Gentleman und ein sauberer Sportler, der für Eleganz und Klasse steht"), schlug einmal ein paar Bälle mit Tommy Haas und besuchte im Sommer 2019 das Wimbledon-Turnier, ließ sich dort mit Elina Svitolina fotografieren.

Mit seinem Hobby-Team "Pfeffys" gewann er im 2016 das Laienturnier des TC Herrenzimmern – samt Pokal. Den gab's während der EM 2016 nicht, als er bei einem Match Neuer unterlag. Ziemlich deutlich. Neuers hämischer Kommentar bei Facebook: "Gegen Kimmich kurzen Prozess gemacht. 6:0, 6:1, 6:0. Der eine Spielverlust ärgert mich."

