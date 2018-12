Das sind die wichtigsten Trends Die Google Trends 2018: Daniel Küblböck bewegt Deutschland

Google hat auch 2018 wieder ausgewertet, welche Persönlichkeiten, Ereignisse oder unter anderem auch Schlagzeilen in Deutschland zu den Top-Aufsteigern des Jahres zählen. Besonders stark stiegen die Suchanfragen im vergangenen Jahr bei Daniel Küblböck an. So ist der 33-jährige Sänger, der seit Anfang September auf See verschollen ist, in der Kategorie "Persönlichkeiten" der am häufigsten gegoogelte Promi des Jahres. Auch bei den "Allgemeinen Suchbegriffen" rankt Küblböck sehr hoch auf Rang zwei - direkt hinter der Fußball-WM (Suchbegriff "WM").