Das Paar genießt sein Glück So geht es Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kanada

Ein Haus in Los Angeles?

Harry und Meghan leben derzeit auf Vancouver Island. Für den Sommer planen die beiden laut "People", mehr Zeit in Meghans Heimatstadt Los Angeles zu verbringen. "Sie lieben es, in Kanada zu sein, aber sie schauen sich auch Häuser in L.A. an", verriet die anonyme Quelle. "Sie werden wahrscheinlich an beiden Orten Häuser haben." Der Enkelsohn von Queen Elizabeth II. (93) und die ehemalige US-Schauspielerin hatten Anfang Januar erklärt, als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurückzutreten und finanziell unabhängig zu werden.