Als Trainer habe man auf dem Spielfeld nicht so viele Einflussmöglichkeiten. Da sei es "gut, dass Manuel das als Kapitän übernimmt – auch in der Form. Das ist das, was ein Trainer möchte", betonte Niko Kovac vor dem DFB-Pokalspiel der Bayern am Dienstagabend beim VfL Bochum (20 Uhr, Sport1, Sky und im AZ-Liveticker). Neuer sei eben "eine starke Persönlichkeit". Aber er sei auch keiner, "der jeden Tag einen raushauen muss, um seine Positionen zu vertreten". Müller gefiel Neuers Attacke ebenso: "Das sind solche Momente, die an frühere, glorreiche Zeiten erinnern. Das gehört dazu, man versucht sich zu pushen."