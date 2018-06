Das große AZ-Oppositions-Interview "Markus Söder ist eine Gefahr für unser Land"

"Dieses Stalking meiner Oppositionskollegen ist doch überraschend"

RINDERSPACHER: Ich bin schon 2014 überrascht gewesen, als die Grünen und die Freien Wähler der CSU Avancen gemacht haben in einem Maße, dass dieses Liebesgeplänkel eigentlich von Dr. Söder mit einer Stalking-Klage hätte beantwortet werden müssen. Und damit haben sich die drei Kollegen natürlich auch dem Vorwurf ausgesetzt, eine zahnlose Opposition zu sein – weil man sich am liebsten schon ins Ehebett setzt und am liebsten noch viele Geschenke zur Hochzeit mit dazu bringt. Natürlich müssen Parteien untereinander gesprächsbereit und dialogfähig sein. Aber dieses Stalking in Richtung CSU-Regierung seitens meiner Oppositionskollegen ist doch ausgesprochen überraschend. Im Übrigen ist der Rechtsdrift der CSU seit Beginn der Legislaturperiode erkennbar, mit permanenter Hofierung von No-Gos wie Orbán und Cameron, der Islamisierung des Landes, die früh berufen wurde – da hätte ich mir erwartet, richtig kraftvoll in die Debatte reinzugehen.

HARTMANN: Also, da muss ich deutlich widersprechen. Die Frage ist doch: Was haben wir in Bayern in den letzten Jahren versucht als Opposition, inhaltlich im Landtag voranzubringen? Bei uns Grünen ist das giftfreie Landwirtschaft, Kampf gegen den Flächenfraß, gegen das Artensterben, für Chancengerechtigkeit und bessere Infrastruktur – da haben wir doch Themen gesetzt. Und wenn ich die eines Tages umsetzen möchte, brauche ich Macht und eine Regierungsoption. Und das heißt für mich auch: Man muss Kompromisse anbieten, wenn man Kompromisse erwartet. Das ist das politische Geschäft.

Herr Rinderspacher, Sie könnten sich eine Koalition mit der CSU aber nach wie vor nicht vorstellen?

RINDERSPACHER: Wir werden das seit mehreren Jahren regelmäßig gefragt, aber wir beantworten die Frage nicht. Weil wir glauben, dass die Bürger sich dafür nicht interessieren. Die Leute wollen wissen: Wofür stehen die Parteien? Wir stehen für bezahlbares Wohnen, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mehr Durchlässigkeit und Bildungsgerechtigkeit im bayerischen Schulsystem und andere Fragen mehr. Die Frage, ob die Grünen mit Dr. Söder regieren wollen oder mit Joachim Herrmann, ist völlig irrelevant. Es geht um die Frage: Bleibt der Freistaat ein Freistaat – frei, solidarisch, gerecht? Oder entwickelt er sich – so wie es sich die Rechtspopulisten im Moment auf die Fahne schreiben – zu einem autoritären Überwachungsstaat, was wir definitiv nicht wollen? Das sind die Fragen, die wichtig sind.

Das Thema Flächenfraß wurde bereits genannt. Die Grünen wollen die Versiegelung mit einem Volksbegehren einbremsen – SPD und Freie Wähler sind dagegen. Warum?

AIWANGER: Aus Gründen der kommunalen Selbstverwaltung und weil wir nicht sehen, dass man das juristisch auf die Reihe kriegt, wenn man sagt: nur fünf Hektar pro Tag. Wer bestimmt dann, wer die verbauen darf? Die große Sorge ist ja, dass dann Flächenzertifikate gehandelt werden, die München mit dem Trinkgeld kauft, während sich die Dörfer draußen nichts mehr leisten können. Gleichwohl, wir müssen bremsen, mit Konzepten: kein Supermarkt mehr ohne Parkgarage und Büros obendrauf. RINDERSPACHER: Wichtig ist, dass das Prinzip Innen- vor Außenentwicklung umgesetzt wird. Es war eine Todsünde an der bayerischen Landschaft, dass Markus Söder das Anbindegebot aufgehoben hat; dass jetzt auch auf der grünen Wiese Gewerbegebiete entstehen können – und damit eine christsoziale Zerstörungswut an der bayerischen Landschaft ausgetobt wird. Das wollen wir alle nicht. Aber der Weg, den die Grünen aufgezeigt haben, ist verfassungswidrig, weil es in unzulässiger Weise in die kommunale Selbstverwaltung eingreift – und kapitalistisch.

Warum wäre der Weg der Grünen kapitalistisch?

RINDERSPACHER: Weil die starken Städte mit viel Geld bevorteilt werden gegenüber den ärmeren Dörfern, und das kann nicht im Sinne gleichwertiger Lebensbedingungen sein. Hier ist auch das Spannungsfeld, dass wir beispielsweise in den Städten mehr Wohnungen bauen müssen, nicht entsprechend aufbereitet. Deshalb lehnen wir das Volksbegehren ab.

HARTMANN: Das ist etwas, was mich in der Politik manchmal ganz schön ankotzt: Alle sind sich beim Ziel einig und alle wissen, dass die jetzigen Instrumente seit Jahrzehnten nicht funktionieren, und dann machen wir Grüne uns die Arbeit, und suchen einen neuen Weg, um ein Problem zu lösen – und dann das. Richtig ist: Wir betreten juristisches Neuland. Aber: Weder die Verfassungsrichter bei der mündlichen Anhörung noch die Staatsregierung sprechen davon, dass das Volksbegehren wegen des Eingriffs in die kommunale Planungshoheit verfassungswidrig ist. Es geht nur noch um die schwierige Frage, wie konkret muss ein Gesetz bezüglich der Umsetzung ausformuliert sein. Und von Zertifikatehandel steht nichts im Gesetz. Die Aufteilung wird über das Landesentwicklungsprogramm geregelt und darüber berät der Landtag. Ich finde, wenn Freiwilligkeit nicht funktioniert, muss man andere Wege gehen und das machen wir jetzt.

