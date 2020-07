40 Millionen: Actionsport-Zentrum in Pasing "muss billiger gehen"

Einen ziemlich luxuriösen Actionsport-Palast hat der Stadtrat erst im November für Münchens 6000 Skateboarder, 2000 Parkour-Sportler und 500 Dirt-Bike-Fahrer beschlossen – mit dem Umbau der denkmalgeschützten Eggenfabrik in Pasing und einem Neubau nebenan. Nun ist das Projekt auf nach 2026 verschoben. "Es muss einen Weg geben, das deutlich billiger zu ermöglichen", sagt Anne Hübner.

34 Millionen: Kein Geld für Gebäude der Olympia-Regattaanlage

Natürlich sollen die European Championships 2022 stattfinden, sagt SPD-Fraktionschefin Anne Hübner – samt den Sportarten Kanu und Rudern auf der olympischen Ruderregattastrecke in Oberschleißheim, die seit 2018 unter Denkmalschutz steht.

In eine Sanierung dort allerdings 34 Millionen Euro zu stecken, das sei augenblicklich einfach nicht drin. "Die sportliche Nutzung der Strecke kann man auch mit weniger Geld sichern", findet Stadträtin Anna Hanusch (Grüne). Die Sanierung der Gebäude müsse allerdings bis nach 2026 warten.

9,5 Millionen: Erstmal kein Isar-Flussbad

CSU und Grüne wollten es, die SPD war dagegen, die FDP am Ende auch. Jetzt ist die Idee von einem Isarflussbad vom Tisch, zumindest bis 2026. Bis zu 36 Millionen Euro hätte es in einem ersten Plan kosten sollen, dann war von 19 Millionen die Rede. Der Verein Isarlust hatte auch eine Version mit zwei schwimmenden Dreiecken zwischen Reichenbach- und Ludwigsbrücke vorgestellt, für nur noch 1,2 Millionen Euro. Die Regierungskoalition rechnet mit einer Spar-Summe von 9,5 Millionen.

Über 1,3 Milliarden: Tunnelprojekte auf Eis

Landshuter Allee: 550 Millionen

Englischer Garten: 124 Millionen

Tegernseer Landstraße: 455 Millionen

A99-Anschluss: 200 Millionen

Die CSU im Rathaus schäumt, das neue Koalitionsbündnis aus Grünen und SPD freilich bleibt ungerührt – und versenkt die drei großen Tunnelprojekte an der Landshuter Allee, Tegernseer Landstraße und Schleißheimer Straße mit Anschluss an die A99 komplett (Sparsumme über 1,2 Milliarden Euro). "Für die Anwohner und die Münchner insgesamt ist das ein trauriger Tag", kommentiert der CSU-Fraktionsvize Hans Theiss.

Nun geht es darum, die von dicker Luft und Lärm geplagten Anwohner dennoch zu schützen. Grüne und SPD wollen das an der Landshuter Allee mit mehreren Kleinmaßnahmen lösen: etwa mit einer Lärmschutzwand an der Borstei, mit einer Einhausung samt Begrünung der Tunnelausfahrt zur Donnersbergerbrücke, Lärmschutz an Gebäuden oder mehr Bäumen und Fassadenbegrünung. "Am Geld wird das jedenfalls nicht scheitern", sagt Anne Hübner. Bei der Frage nach dem Zeithorizont aber bleibt sie vage: "In den nächsten drei bis fünf Jahren."

Auch für den Ringabschnitt an der Tegernseer Landstraße soll die Verwaltung sich ein Gesamtkonzept für mehr Lärmschutz, Klimaschutz und saubere Luft überlegen, das "unbürokratisch" umgesetzt werden könne. An der Schleißheimer soll sie für ein Verkehrskonzept prüfen, wie weit etwa ÖPNV-Pläne zum S-Bahn-Nordring, der U 26, Seilbahn und Express-Buslinien gediehen sind.

Nur der geplante Tunnel durch den Englischen Garten, der auf 125 Millionen Euro geschätzt wird (ein Drittel will der Freistaat zahlen), wird nicht gestoppt, sondern nur auf "nach 2026" verschoben. Das Planfeststellungsverfahren soll noch abgeschlossen werden. Danach gebe es ein Baurecht für fünf Jahre, das sich ausüben lässt – wenn man dann noch will.

140 Millionen: Stadtmuseum - die große Wunde im Herzen der Stadt

Die Verschiebung der Stadtmuseum-Sanierung ist ein Skandal, findet der AZ-Kulturchef Volker Isfort.

Natürlich ist es einfacher, in guten Zeiten das Geld zu verplanen, als sich in Krisenzeiten von Wünschen zu verabschieden. Nur: Die Sanierung des Stadtmuseums ist nun schon so lange nach hinten verschoben worden, dass man sich wirklich wundern muss, mit welcher Verachtung die Stadtregierung im Rathaus auf Münchens Gedächtnis am St.-Jakobsplatz blickt.

Laut Stadtratsbeschluss vom 26. Juni 2019 und dem von der neuen Direktorin Frauke von der Haar vorgelegten Zeitplan sollte der Umbau 2023 beginnen. Insgesamt 203,5 Millionen Euro wurden für die Generalsanierung bewilligt, 20 Millionen davon für die Neukonzeption der Dauerausstellung.

Seit etlichen Jahren wird dieses zentrale Projekt der Münchner Kultur akribisch vorbereitet, 2029 sollte der von Auer Weber Architekten sanierte und umgebaute Museumskomplex wiedereröffnet werden.

Sein Herzstück sollte das überdachte, öffentlich zugängliche Atrium sein, dessen Haupteingang anders als bisher dann am Rindermarkt liegen sollte. 4,5 Jahre waren für die reine Bauzeit angesetzt, für die Verwaltung, Werkstätten und Teile der Sammlungen ist das alte Arri-Gelände an der Türkenstraße angemietet worden.

Nun also glaubt man im Rathaus, 140 Millionen Euro dadurch "sparen" zu können, indem man das ganze Projekt um sechs Jahre schiebt. Das ist eine Milchmädchenrechnung, weil die Baukosten bis dahin explodieren werden und das marode Haus zwingend und dringend renoviert werden muss.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass man den regulären Betrieb sechs weitere Jahre aufrecht erhalten kann. Und offensichtlich ist es im Rathaus nicht bekannt, welche Schätze sich in den zahlreichen Sammlungen im Stadtmuseum verbergen. Sie konnten bislang schon nicht adäquat präsentiert werden. Dieser Zustand wird nun bis in eine völlig ungewisse Zukunft verlängert.

