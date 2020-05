An ein mögliches Champions-League-Finale Ende August will der Bayern-Coach ohnehin noch nicht denken. Für ihn stehen die kommenden Aufgaben im Fokus, zunächst also das Aufeinandertreffen mit Fortuna Düsseldorf am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker).

"Ich mache mir Gedanken, wie man die Spannung hochhalten kann. Düsseldorf ist nicht leicht zu bespielen. Dementsprechend müssen wir ab 18:30 Uhr die Dinge voll einbringen, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben", so Flick am Freitag. Noch dürfen sich die Bayern lange nicht zurücklehnen - trotz der (fast) entschiedenen Meisterschaft.

Lesen Sie hier: Hansi Flick gewährt Einblicke in sein Corona-Coaching