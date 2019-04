München - Da stand Niklas Süle nun in den Katakomben der Allianz Arena und musste das 5:4 des FC Bayern, den Pokalwahnsinn gegen Zweitligist Heidenheim, erklären – an dem er ja nur in den ersten 15 Minuten mitgewirkt hatte. Beim Stand von 1:0 hatte der Innenverteidiger nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen, nachdem er nach Ballverlust von Thiago per Grätsche retten wollte, was nicht mehr zu retten war.