Zirkzee war im Sommer 2017 zum Rekordmeister gewechselt. Sein Vertrag in München ist bis zum 30. Juni 2023 datiert. Zirkzee beeindruckt in dieser Saison mit seiner Torquote: In acht Spielen glückten vier Treffer. Zuletzt erzielte Zirkzee beim 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende ein Tor.