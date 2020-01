TSV 1860: Gorenzel will Leistungsträger binden

Der Österreicher setzt sich deshalb nun dafür ein, dass möglichst viel des frischen Geldes in den Etat für die kommenden beiden Spielzeiten landen. "Wir haben in der letzten Zeit viel diskutiert über gewisse Budgetaufteilungen, Einnahmenaufteilungen und so weiter", erklärte Gorenzel am Samstagabend und stellte klar: "Wichtig ist jetzt, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Dass wir die Basis schaffen, Leistungsträger wie Sascha Mölders und Tim Rieder an den Verein zu binden, auch von wirtschaftlicher Seite. Da wird mich sicher ein jeder verstehen, dass ich mich in meiner Position dafür stark mache."