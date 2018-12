CSU-Winterklausur in Seeon Das stille Ende der "konservativen Revolution"

Wurde die CSU Opfer der Dobrindt-Revolution?

Man darf also davon ausgehen, dass in diesem Jahr in Oberbayern nicht erneut eine "konservative Revolution" ausgerufen wird, wie sie der Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt dort vor Jahresfrist verkündet hatte. Zumal mit der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auch noch der Schulterschluss gesucht werden soll.