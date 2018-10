Enger Vertrauter von FJS - Stoiber spricht von Symbiose

Vor allem aber war Scharnagl enger Vertrauter von Franz Josef Strauß als Teil einer, so Stoiber, "in der Parteigeschichte einmaligen Symbiose". Und so fällt natürlich das berühmte Strauß-Zitat: "Er schreibt, was ich denke – und ich denke, was er schreibt." Scharnagl habe, so Stoiber, das Vermächtnis von Strauß nicht nur weitergetragen, er sei auch bis heute ein wichtiger Ratgeber aller Parteivorsitzenden gewesen. Ein "kantiger, leidenschaftlicher Mensch, der sein Fähnlein nicht nach dem Wind richtet. Das ist in der heutigen Politik selten", sagt Stoiber.