Vor dem Politischen Aschermittwoch der CSU in Passau hatte Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder in einem Interview etwas gesagt, was nicht gerade werbewirksam war: Die "Zeit des Rumpelns". so Söder, sei vorbei. Von einem Ministerpräsident werde anderes erwartet. Doch nach Leisetreterei hört es sich nicht an, was dann tatsächlich in der Dreiländerhalle geboten wurde.