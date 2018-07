CSU auf Anti-Merkel-Kurs Horst Seehofer: Gerüchte um Rücktritt

In der CSU hat man Merkels selbstbewussten Brüsseler Auftritt nach dem EU-Gipfel aufmerksam beobachtet. Und die CDU-Deutungen, wonach es nun keinen Grund für einen nationalen Alleingang mehr gebe. In der CSU dagegen stoßen Merkels Pläne auf Skepsis – die stündlich größer wird.

Versteinerte Mienen bei Merkel und Seehofer

Wie ernst die Lage ist, zeigt sich schon am Samstagabend, als Seehofer entgegen ursprünglicher Ankündigungen doch nach Berlin zu Merkel fährt. Von dem Treffen bleibt ein Bild hängen: Wie Merkel mit einem Weinglas in der Hand einige Meter vor Seehofer über einen Balkon ihrer Regierungszentrale läuft, auch er ein Glas in der Hand. Die Mienen versteinert. Harmonie sieht anders aus.

Währenddessen wurden gestern Abend in der CSU-Zentrale an der Mies-van-der-Rohe-Straße in Fröttmaning sogar Gerüchte laut, der Bundesinnenminister könne möglicherweise zurücktreten. Dafür spräche eine wichtige persönliche Erklärung, die der CSU-Chef am Ende der Vorstandssitzung (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) vortragen wolle. Ein weiteres Indiz könnte die für Dienstag geplante Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes sein, die Seehofer ohne Angabe von Gründen abgesagt hat.

Seehofer gilt gesundheitlich angeschlagen

Der 68-jährige gilt zudem als gesundheitlich angeschlagen. Immer wieder machten dem 1,93 Meter großen Ingolstädter Herzprobleme zu schaffen, zuletzt bei den Bayreuther Festspielen, als sogar der Notarzt gerufen werden musste. Ob sich Seehofer angesichts der schweren Differenzen mit Kanzlerin Angela Merkel weitere knapp dreieinhalb Jahre an der Spitze des von ihm selbst geschaffenen Superministeriums aus Innerem, Bau und Heimat zumuten will, ist eine schwierige Frage, die nur er selbst beantworten kann.