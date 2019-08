Also sprach Rummenigge: "Uli und ich kennen die Leute bei Barcelona seit vielen, vielen Jahren. Es gibt wenige Klubs, mit denen wir so ein gutes Verhältnis haben." Will sagen: Ohne die Expertise der zuweilen ziemlich zweischneidigen FCB-Doppelspitze wäre dieses Leihgeschäft "zum Freundschaftspreis" (Rummenigge) von 8,5 Millionen Euro wohl kaum zustande gekommen.