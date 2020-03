Coronavirus-Scherze in Irland Prinz William und Herzogin Kate genießen Bier und schütteln Hände

Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) sind derzeit in Irland unterwegs. Am Dienstag spielten das traditionelle Grün und das berühmte Bier eine Rolle. Während sie in einem umgerechnet etwa 1.830 Euro teuren smaragdgrünen Kleid des trendigen Designers The Vampire's Wife im wahrsten Sinne des Wortes glänzte, genoss er zum Ausklang des ersten Tages ein Guinness in der historischen Brauerei des irischen Stout in Dublin. Den Gastgebern prostete er auf Gälisch "Slainte!" zu.