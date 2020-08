Die Sozialdemokraten wollen, auch angesichts steigender Corona-Infektionen, einen Runden Tisch einberufen, der die Situation am Gärtnerplatz verbessern soll. "Dass sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus anstecken, macht uns große Sorgen. Wir müssen gemeinsam mit allen Beteiligten an einem Strang ziehen und in einer konzertierten Aktion Lösungen finden, um die Situation am Gärtnerplatz und gegebenenfalls auch an anderen Hotspots zu verbessern", sagt SPD-Fraktionsvize Christian Vorländer.