München/Berlin - Von wegen Sicherheitsabstand wie auf der Tribüne in Berlin-Köpenick. An der Säbener Straße absolvierten am Montag all jene Spieler, die beim 2:0 gegen Union nicht in der Anfangsformation gestanden hatten, eine schweißtreibende Trainingseinheit. Auch Javi Martínez, der die Reise in die Hauptstadt wegen muskulärer Probleme nicht hatte antreten können, war wieder voll integriert.