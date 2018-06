Die waren bei der optischen Entwicklung der Figur Atze Schröder Geburtshelfer, oder?

Breitner und auch Rudi Völler in seinen Glanzzeiten waren sicher absolute Vorbilder für Atze Schröder, ja.

Wer ist denn ein Bruder in Atzes Geiste in der Nationalelf?

Auf jeden Fall Thomas Müller! Weil er auch immer einen flotten Spruch hat, er volkstümlich ist und er – egal, in welcher Situation – gut gelaunt ist. Müller ist der bayerische Atze!

Wem würden Sie eigentlich den Atze-Schröder-Gedächtnispreis verleihen?

Puh, jetzt muss ich wirklich richtig nachdenken.

Das schadet bekanntlich nie.

Die Frage hatte ich echt noch nie. Ich nehme Leroy Sané, weil der zur Zeit die interessanteste Frisur hat mit seinen Zöpfchen. Der ist auf jeden Fall mein legitimer Nachfolger.

Sie haben mal gesagt, dass Jogi Löw den Sex in den Fußball zurückgebracht hat. Ein größeres Kompliment kann es aus Ihrem Mund nicht geben!

Danke, Jogi! Er hat überhaupt erst den Sex in den Fußball gebracht. Ich bin eben mit Spielern wie Horst Hrubesch, Paul Breitner oder Hans-Peter Briegel groß geworden. Die sind so wie verfilzte Mammuts über den Platz getrabt. Man hatte immer das Gefühl, sie wollen sich am gegnerischen Pfosten das Fell schubbern. Was da heute auf der Trainerbank sitzt, raubt den Atem. Man hat den Eindruck, dass stets ein Duft von Nivea durchs Stadion weht. Selbst Frauen, die sich früher nie für Fußball interessiert haben, rücken mittlerweile die Couch näher an den Fernseher, um bei den Spielen alles zu sehen. Epiliert am ganzen Körper, weniger Körperhaare als Flipper – so sind Spieler wie Cristiano Ronaldo.

Wie bewusst war die Entscheidung, dass Atze extrem unpolitisch auf der Bühne agiert?

Da grenze ich mich auch zum Kabarett ab. Ich will, dass die Leute in meiner Show vollkommen abschalten können. Da will ich nicht über Probleme reden, sondern diese eher lächerlich machen. An der Kanzlerin interessiert mich als Atze Schröder mehr ihr rosa Blazer als eine neue Abmachung mit Seehofer.

Wobei Angela Merkel ja auch fußballvernarrt ist. Sie ist das erste Kabinen-Groupie der Fußball-Nation.

(lacht) Stimmt. Wenn Merkel jetzt nicht bald mal in der Kabine auftaucht, haben wir wirklich keine Chance bei der WM.

Sie sind hingegen sozial und politisch sehr engagiert. Fällt es manchmal schwer, Humor für "das Volk"zu machen, wenn man sieht, wie sich die Stimmung des Volkes etwa gegen Flüchtlinge gewandt hat?

Deswegen nehme ich solche Thematiken im neuen Programm auch auf. Da rede ich darüber, dass ich eine syrische Flüchtlingsfamilie als Nachbarn habe, dass ich ganz normal mit ihnen feiere. Solche Nummern tragen im günstigsten Fall dazu bei, Ängste abzubauen. Hier war es so, dass die Autoren strikt gegen die Thematik waren, die meinten: Verbrenn’ dir nicht die Finger daran. Ich wollte es aber unbedingt. Die Nummer hat lange nicht funktioniert. Jeden Abend sagten die Autoren, lass es doch. Aber dann haben wir einen Dreh gefunden und nun sagen sie: Gut, dass du dran geblieben bist. Es ist immer schön, wenn man Comedy verwenden kann, um Ängste zu überwinden.