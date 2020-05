2. Rekordjagd

40 Tore hat Robert Lewandowski in dieser Saison schon geschossen. Das rechnete der FC Bayern via Twitter nach dem Elfmetertor in Berlin schnell vor. Allerdings in allen Wettbewerben. Um den legendären Bundesliga-Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 mit eben jener Anzahl zu knacken, fehlen dem Polen nach seinem Elfmetertor gegen Union noch 14 Treffer in acht Spielen.