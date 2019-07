Comeback auf dem roten Teppich Kein Versteckspiel: Herzogin Meghan steht zu ihren Babypfunden

Zehn Wochen ist es her, dass Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) Eltern des kleinen Archie Harrison Mountbatten-Windsor wurden. Die öffentlichen Auftritte der frischgebackenen Mutter nehmen seither wieder zu. Zuletzt verfolgte sie am Samstag das Tennisfinale der Frauen in Wimbledon und besuchte einen Tag später mit ihrem Mann die London-Premiere von "Der König der Löwen". Ihre Kleiderwahl bei den Events zeigt deutlich: Verstecken will und muss sich die 37-Jährige nicht. Sie macht aus ihren noch übrigen Schwangerschaftspfunden kein Geheimnis.