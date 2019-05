Riesen-Lob von Präsident Hoeneß

Es war noch mal ein großer gemeinsamer Abend des Duos, das für Uli Hoeneß am Saisonende in die Ruhmeshalle des FC Bayern aufgenommen wird. "Franck und Arjen gehören für mich in die Phalanx solcher Spieler wie Beckenbauer, Maier, Müller, Rummenigge, Breitner, Lerby, Lahm, Schweinsteiger", äußerte der Präsident jüngst.

Coman und Gnabry mussten früher als gedacht die Nachfolge antreten. Nationalspieler Gnabry erzielte gerade in Nürnberg sein zehntes Saisontor. Hoeneß nannte ihn die "größte Überraschung" der laufenden Saison, "und zwar in positiver Hinsicht". Auch der in der Hinrunde lange verletzt fehlende Franzose Coman hat sich mit seinen Tempoläufen einen hohen Stellenwert erarbeitet. "Er trägt bei uns in dieser Saison eine unglaubliche Last mit seinen Eins gegen Eins", sagte Abwehrspieler Mats Hummels in Nürnberg über den Dribbler.

Kovac würde sich "wünschen", dass im Titelduell mit Borussia Dortmund der siebte Münchner Meistertitel nacheinander schon vor dem letzten Spieltag eingefahren werden kann. Dann könnten Ribéry und Robben am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt doch noch ein letztes Mal vor 75.000 Zuschauern in der Münchner Arena zusammen auflaufen.

