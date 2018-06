Funktioniert der Rechtsstaat denn tatsächlich?

Ja. Natürlich haben wir immer wieder Schwierigkeiten bei den Rückführungen, wenn Staaten ihre Bürger nicht zurücknehmen und diese in unserem Land die Gesetze überschreiten. Dann können wir die zwar nach Gesetzeslage verurteilen, aber nicht rückführen. Da muss man nacharbeiten – und das ist eigentlich die Aufgabe des Bundesinnenministers. Aber der hat ja nichts anderes zu tun, als permanent gegen Asyl zu hetzen. Übrigens wäre auch Integration seine Aufgabe. Doch dazu höre ich keinen Ton von diesem Mann – übrigens auch nicht über das Thema Bauen, das ja gerade in München viele Menschen umtreibt. Da muss der Bundesbauminister Seehofer liefern!

Natascha Kohnen: SPD der Stabilitätsfaktor in Schmierentheater

Liefern wollte er schon vor geraumer Zeit seinen "Masterplan Asyl". Haben Sie den in der Zwischenzeit zu Gesicht bekommen?

Nein. Niemand hat den gesehen, weder von CDU noch von SPD. Und der CSU-Vorstand hat am Montag zugestimmt, ohne den Inhalt zu kennen. Es wird hier eine Debatte über etwas geführt, das nicht vorliegt. Was uns vorliegt, ist der Koalitionsvertrag. Aber nachdem die ganze Situation von der CSU so angeheizt wird, verlangen wir Sozialdemokraten jetzt einen Koalitionsausschuss. Man muss sich zusammensetzen und klären: Wie ist das denn hier? Vor drei Monaten haben wir gemeinsam etwas unterschrieben und jetzt wird sich benommen, dass den Deutschen angst und bange wird und sie sich fragen, ob wir überhaupt noch regierungsfähig sind. Ich sehe die SPD in dem ganzen Schmierentheater, das die CSU derzeit aufführt, als Stabilitätsfaktor.

Horst Seehofer hat auf seiner Pressekonferenz ein paar Brocken aus dem "Masterplan" fallenlassen: Deutschlandweit sollen Flüchtlinge demnach Sach- anstatt Geldleistungen erhalten, es soll "Schutzzonen" außerhalb der EU geben...

Schon bei den Koalitionsverhandlungen wollten Dobrindt und Co. mehr Unmenschlichkeiten in den Koalitionsvertrag hineinbauen. Und jetzt wollen die alles, was sie nicht durchgebracht haben, über Druck und Angstmacherei durchsetzen. Das geht mit uns nicht. Die tun ja gerade so, als ob die Koalitionsverhandlungen noch nicht beendet wären und kein Vertrag vorliegen würde. Ich sage: Jemand, der nicht bereit ist, mit einem Vertrag zu arbeiten, den er selbst unterschrieben hat, gehört nicht in eine Regierung.

Die Kanzlerin ist angeblich mit 62,5 der 63 Punkte im "Masterplan" einverstanden.

Das sagt die CSU, nicht die Kanzlerin. Die sollen jetzt endlich mal etwas vorlegen. Dann legen wir den Koalitionsvertrag daneben und alles, was darüber hinausgeht, wird es mit uns nicht geben.

Zurück nach Bayern: Markus Söder ist jetzt 100 Tage Ministerpräsident. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Er ist mit einem bunten Strauß an Plänen angetreten, was er angeblich alles machen will. Das ging von einem Hyperloop über ein bayerisches Raumfahrt-Programm bis hin zur Kavallerie für die Polizei. Hochinteressant ist: Vergleicht man diese ganzen Ankündigungen mit dem Nachtragshaushalt, der in den letzten Tagen vorgelegt wurde, findet sich vieles nicht wieder.

Natascha Kohnen: Brauchen keine Pferde, sondern Polizisten

Zum Beispiel?

Die 10.000 Hortplätze, von denen Söder gesprochen hat, finden sich nicht wieder. Er hat angekündigt, die Sozialbindungen verlängern zu wollen – wir finden keinen Cent dazu. Das weist schon eine gewisse Unanständigkeit auf. Eine alleinerziehende Mutter in München braucht keinen Hyperloop, sondern einen Kita-Platz und den am besten kostenfrei. Dafür stehen wir. Oder die Polizei: Beamte haben im Durchschnitt pro Monat ein Wochenende frei. Für das Familienleben ist das schrecklich. Die brauchen keine Vierbeiner, sprich Pferde auf der Wache, sondern mehr Zweibeiner, die auf der Straße anzutreffen sind. Dann fühlen sich die Leute übrigens auch wieder sicherer. Im Moment sind knapp zehn Prozent der Polizeistellen nicht besetzt. Deshalb braucht man keine Pferde – sondern Polizisten.

Hat sich das politische Klima in Bayern in diesen 100 Tagen verändert?

Nun ja, beim Polizeiaufgabengesetz wurde sehr deutlich, mit welchem Misstrauen der Ministerpräsident den Menschen begegnet. Er will sie in einer Form überwachen, wie man es sonst nur bei Terroristen und Gefährdern macht. Restlos verstiegen hat er sich, als er die über 40 000 Demonstranten in München als "die Unbedarften" bezeichnen ließ und gleichzeitig die Medien der Lüge bezichtigte.

Natascha Kohnen: "Die CSU legt die Axt an die Menschenwürde"

Vermissen Sie Horst Seehofer?

Nein. Wenn ich beobachte, wie sich Seehofer als Bundesinnenminister benimmt, entsteht nicht mal ein Funken von Sehnsucht.

Was werden die nächsten 100 Tage bringen – beziehungsweise die Monate bis zur Landtagswahl?

Meine Vermutung: Die CSU wird Woche für Woche eine neue Angst-Sau durchs Dorf treiben, um die Menschen zu verunsichern. Sie zielen bei allem auch auf Merkel. Sie wollen die Kanzlerin beschädigen und dann loswerden. Merkel stört die CSU auf ihrem Weg in eine Rechtsaußen-Politik.

Wird Angela Merkel bei der Landtagswahl noch Bundeskanzlerin sein?

Das ist Kaffeesatzleserei. Aber klar ist: Die Gesellschaft muss in diese Diskussion einsteigen. Es gibt sehr, sehr viele, die sagen: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die CSU legt die Axt an Menschenwürde und an Europa. Die Landtagswahl wird zu einer Abstimmung darüber werden: Sind wir für oder gegen Europa? Die CSU hat vor, Europa zu zerstören. Die Anständigen müssen ihr jetzt das Stopp-Schild zeigen.