Am Sonntagabend stemmte ihn Bayern-Kapitän Manuel Neuer nach 2013 erneut in die Höhe – diesmal sogar als Kapitän. Danach durften die Mitspieler ran, jeder Bayern-Star wollte die begehrte Trophäe einmal in den Händen halten, von einigen gab's sogar ein Küsschen auf den Pokal. Stürmer-Star Robert Lewandowski, der sich endlich seinen Traum vom Champions-League-Titel erfüllt hat, dürfte nach der Titel-Sause wohl besonders gut geschlafen haben. Er sicherte sich den Pokal als Bettnachbarn.