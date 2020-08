FC Bayern gegen Olympique Lyon: Bloß nicht übermütig werden!

Gelingt dem FC Bayern wieder der große Wurf? Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick zeigt sich in diesem Kalenderjahr in einer beeindruckenden Verfassung und konnte abgesehen vom torlosen Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig jedes Spiel für sich entscheiden. Den vorläufigen Höhepunkt erreichte der Rekordmeister am vergangenen Freitag, als dem stolzen FC Barcelona beim 8:2 eine der schlimmsten Niederlagen der Vereinsgeschichte zugefügt wurde.

Damit eben jener Höhepunkt weiter ein vorläufiger bleibt, müssen die Münchner nun im Halbfinale Olympique Lyon aus dem Weg räumen. Der ehemalige französische Serienmeister, der die abgelaufene Spielzeit aufgrund des vorzeitigen Saisonabbruchs lediglich auf Platz sieben beendete, ist bislang das große Überraschungsteam in dieser Champions-League-Saison. Im Achtelfinale musste sich Juventus Turin dem Team von Trainer Rudi Garcia geschlagen geben, im Viertelfinale am vergangenen Samstag waren Pep Guardiola und Manchester City dran.

Unterschätzen werden die Bayern, die trotz allem als haushoher Favorit in die Partie gehen, ihren Halbfinal-Gegner nicht. "Lyon steht im Halbfinale der Champions League und ich glaube nicht, dass eine Mannschaft das nur mit Glück schafft. Zu keinem Zeitpunkt werden wir diese Mannschaft unterschätzen", versichert Weltmeister Corentin Tolisso, der zwischen 2007 und 2017 selbst für die Lyonnais auflief.