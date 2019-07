Fenerbahce Istanbul: Debütant mit Kruse und Co.

Fenerbahce Istanbul spielt zum ersten Mal beim Audi Cup mit. Mit alten Bekannten.

Fenerbahce Istanbul feiert in diesem Jahr seine Premiere beim Audi Cup. Und bekommt es dabei im Halbfinale gleich mit Gastgeber FC Bayern zu tun.

Das bekannteste Gesicht in den Reihen des 19-maligen türkischen Meisters ist zweifellos Max Kruse, der gerade von Werder Bremen nach Istanbul gewechselt ist (siehe Seite 18). Er ist aber nicht der einzige Ex-Bundesliga-Profi im Team. Der mittlerweile 28 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler Mehmet Ekici wurde einst sogar beim FC Bayern ausgebildet, bevor er über die Stationen Nürnberg, Werder Bremen und Trabzonspor den Weg zu Fener fand.

Bei Bayern ausgebildet: Ekici kehrt zurück

Und es stehen noch fünf weitere Deutsch-Türken im Kader: Tolgay Arslan, Tolga Cigerci, Murat Saglam, Hasan Ali Kaldirim und Okan Turp. Cigerci und Saglam spielten einst wie Kruse in Wolfsburg. Arslan kam über Borussia Dortmund und den Hamburger SV nach Istanbul.

In der vergangenen Saison spielte Fenerbahce lange gegen den Abstieg. Erst mit vier Siegen in Serie zum Abschluss konnte man sich am Ende doch noch ein wenig befreien und sprang in der Tabelle auf Rang sechs.

Zuletzt absolvierte Fenerbahce bereits gegen Hertha BSC (1:2) und den VfL Wolfsburg (1:1) Testspiele.

Real Madrid: Reale Rachegelüste

Nach dem 1:3 in den USA gegen Bayern und dem 3:7 gegen Atlético steht Madrid unter Druck.

Testspielergebnisse sollte man ja nicht überbewerten. Für Real Madrid gilt das freilich nicht. Erst recht, wenn die Königlichen ein derartiges Debakel erleben wie am Wochenende gegen Atlético. Mit 3:7 musste sich Real ausgerechnet seinem Stadtrivalen geschlagen geben – eine Demütigung.

"Nach dieser Schande müssen Köpfe rollen", schrieb die "AS" und zählte neben Trainer Zinedine Zidane, Präsident Florentino Pérez und Kapitän Sergio Ramos auch Toni Kroos an. "Nach einer schwachen Saison wurde er auch noch mit einer Vertragsverlängerung prämiert, aber der Deutsche spielt weiter wie gelangweilt. Er verteidigt überhaupt nicht", analysierte "AS". In einer Umfrage der "Marca", an der mehr als 200.000 Fans teilnahmen, sprachen sich 71 Prozent dafür aus, Kroos zu verkaufen.

Toni Kroos: Fans wollen seinen Verkauf

Dabei sollte bei Real doch nach einer für die Verhältnisse der "Königlichen" enttäuschenden titellosen Saison, die in der Liga auf Platz drei und in der Champions League bereits im Achtelfinale endete, eigentlich alles besser werden. Über 300 Millionen Euro wurden in neue Stars wie Eden Hazard und den Ex-Frankfurter Luka Jovic investiert. Der Verkauf des aussortierten Gareth Bale nach China zu Jiangsu Suning ist dagegen geplatzt.

Wieder galaktisch wirkt Madrid noch lange nicht. In den USA setzte es auch schon gegen Bayern eine 1:3-Niederlage. Real wäre in einem möglichen Finale gegen die Münchner also durchaus auf Rache aus.

Und nach dem bitteren 3:7 auf Wiedergutmachung.

Tottenham Hotspur: Mit neuem Feuer gegen Klopp-Trauma

Die Spurs trauern dem verlorenen Champions-League-Finale nach. Und wollen jetzt wieder angreifen.

Tottenham Hotspur und der FC Bayern teilten in der vergangenen Saison ein gemeinsames Schicksal: Beide Teams scheiterten in der Champions League am späteren Sieger FC Liverpool. Die Spurs mussten sich dem Team von Teammanager Jürgen Klopp allerdings erst im Finale (0:2) geschlagen geben, nachdem sie zuvor Ajax Amsterdam, Manchester City und Borussia Dortmund in der K.o.-Phase ausgeschaltet hatten.

Die Endspielniederlage am 1. Juni setzte Mauricio Pochettino ziemlich zu. "Danach habe ich zehn Tage daheim verbracht und wollte gar nicht erst rausgehen", sagte der 47-Jährige.

Pochettino: "Wir waren besser als Liverpool"

"Ich glaube, dass wir eigentlich besser waren als Liverpool", so der Coach weiter: "Wenn man wieder nach vorne blickt, dann brennt das Feuer auch wieder." Dass die Spurs schon wieder in Topform sind, stellten sie zuletzt auf ihrer Asientour beim 3:2 gegen Juventus Turin unter Beweis. Stürmerstar Harry Kane erzielte den spektakulären Siegtreffer in der Nachspielzeit von der Mittellinie.

Mit Heung-Min Son bringt Tottenham einen alten Bekannten aus der Bundesliga (Hamburger SV, Leverkusen) mit nach München. Die Spurs werden in jedem Fall ein ziemlich harter Halbfinalgegner für Real Madrid.

