Der Supercup

Dortmund gegen Bayern – das Prestigeduell am kommenden Samstag eröffnet die neue Spielzeit so richtig. "Wir müssen jedes Mal aufs Neue zeigen, dass wir die Nummer eins sind", erklärt Robert Lewandowski. Gegen den aufgemotzten BVB - Mats Hummels, Julian Brandt, Nico Schulz und Thorgan Hazard kamen unter anderem - wollen die Bayern ein erstes Zeichen setzen, wie Niklas Süle ankündigte. "Für mich ist der Supercup auch richtig wichtig", sagt Kapitän Manuel Neuer.

Die Münchner peilen den vierten Supercup-Gewinn am Stück an. "Die Duelle zwischen Bayern und Dortmund sind immer heiß", so Lewandowski.

Der Transfermarkt

Wie viele Stars verstärken den Münchner Kader, ehe die Spielzeiten im DFB-Pokal bei Energie Cottbus (12. August) und in der Bundesliga gegen Hertha BSC (16. August) beginnen? "Es wird noch Transfers geben, ganz sicher", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in der "Bild am Sonntag". Doch bislang gibt es keine Deals zu vermelden.

Mit Manchester City, dem Klub von Wunschspieler Leroy Sané, hat Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Verhandlungen aufgenommen. Auf ein positives Signal von Sané wartet man aber weiter. Nach der Japan-Reise von ManCity twitterte Sané: "Als Nächstes England". Einen Zwischenhalt auf der Insel wird er also definitiv noch machen.

Und sonst? Marc Roca (22), defensiver Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona, ist weiter ein Kandidat. Laut "Spox" und "Goal" beharrt Espanyol allerdings auf der festgeschrieben Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro.

Lesen Sie auch: Timo Werner zum FC Bayern? Wirrwarr um RB-Leipzig-Star