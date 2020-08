Neuer und Maier revolutionierten das Torwartspiel

Wie Neuer im letzten Jahrzehnt, so revolutionierte auch Maier das Torwartspiel, war einer der ersten, der Anfang der 70er Jahre Soft-Grip-Handschuhe mit Schaumstoff-Belag benutzte. Seine Erfindung. Noppengummi, wie früher auf Tischtennis-Schlägern, oder Handtuch-Frottee waren out. Und Maier war in der Achse Maier-Beckenbauer-Breitner-Müller für die Münchner wie die Nationalelf fast über ein Jahrzehnt prägend. Da fehlt Neuer, obwohl er das "Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben hat" (wieder der trauernde Lobverteiler Tuchel), noch ein Stückchen.

"Wir in Deutschland hatten immer ganz große Torhüter, aber Manuel ist sicherlich einer der ganz, ganz großen", sagte Oliver Kahn (51), Champions-League-Sieger als Held im Elfmeterschießen von Mailand 2001. Der Größte? Trotz seiner engen Freundschaft zu seinem ehemaligen Torwarttrainer Maier fügte Kahn in Lissabon hinzu: "Wenn man schaut, was er alles gewonnen und der Mannschaft dabei immer geholfen hat – ja, kann man sagen." Kann man.

Aber der Sepp ist halt der Sepp. Auch einmalig. Vielleicht noch etwas einmaliger als Neuer. Noch?

