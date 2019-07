Patrick Mayer

1,95 Meter, 97 Kilogramm. Steht Niklas Süle in der Innenverteidigung, wird's ganz schnell ziemlich dunkel für die gegnerischen Stürmer. Wuchtige Kopfbälle, gewaltige Sprungkraft und gnadenlose Zweikampfstärke. Süle, der Hüne in der Bayern-Abwehr, bringt alles mit, was einen guten, weil kompromisslosen Abwehrspieler ausmacht.

Reicht es aber auch für den besten? Ja, es reicht! Denn: Süle kann einen Trumpf ausspielen, bei dem Ex-Kollege Hummels nur hinterhecheln kann. Geschwindigkeit! Kraftprotz - oder wie es in Bayern auch liebevoll heißt "Brackl" - Süle bringt enormes Tempo auf den Tacho. In der vergangenen Saison war er gemessen an der Top-Geschwindigkeit bundesligaintern siebtschnellster Spieler. 34,99 km/h läuft der 23-Jährige demnach in der Spitze. Von seinen bayerischen "Flitzer-Kollegen" Kingsley Coman oder Serge Gnabry weit und breit keine Spur.

Dass Süle im Laufduell mit den Angreifern dieser Welt selten den Kürzeren zieht, liegt auf der Hand. Kommen dann noch die perfekt getimten Grätschen und das hervorragende Stellungsspiel dazu, wird schnell klar: An Süle, dem Usain Bolt des FC Bayern, kommt so schnell keiner vorbei. Erst recht kein in die Jahre gekommener Mats Hummels.

