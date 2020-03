"Business as usual" Die Queen will sich vom Coronavirus nicht stoppen lassen

Queen Elizabeth II. (93) will sich durch das Coronavirus offenbar nicht davon abhalten lassen, öffentliche Auftritte wahrzunehmen. Zum Commonwealth Day am Montag wird sie zusammen mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie in der Westminster Abbey erwartet. Dort trifft sie vermutlich auf mehrere hundert Personen. Die "Daily Mail" berichtet unter Berufung auf einen angeblichen Palast-Insider, dass die 93-jährige Monarchin mit gutem Beispiel vorangehen möchte, indem sie "Ruhe bewahrt und weitermacht", bis ihr etwas anderes geraten werde.