FCB und Werder: Jagd nach dem Double und das Ziel Europa

Direkt nach dem Champions-League-Aus gegen den FC Liverpool rief Kovac das Double als Ziel der Bayern aus. Was sonst? In der Meisterschaft wäre der siebte Titel in Serie seit 2013 ein besonderer, weil nicht mit Mega-Vorsprung errungen, sondern dank eines bemerkenswerten Überholmanövers gegen Herausforderer Borussia Dortmund. Neun Punkte Rückstand aus dem Dezember wurden mit dem 5:0 gegen den BVB vor zwei Wochen in einen Zähler (plus deutlich besserer Tordifferenz) Vorsprung verwandelt – es winkt eine endlich wieder einmal emotional gefeierte Schale.