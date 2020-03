Verzichten müssen die Eisernen gegen den FC Bayern auf Innenverteidiger Marvin Friedrich (Gelb-Rot-Sperre), Akaki Gogia (Aufbautraining), Joshua Mees (Oberschenkelverletzung), Manuel Schmiedebach (Muskelverletzung) und Youngster Laurenz Dehl (Knieoperation).

Flick kann fast aus dem Vollen schöpfen

Die Personallage bei den Bayern hat sich gegenüber der letzten Wochen deutlich entspannt. So wird Kingsley Coman nach überstandenen Oberschenkelproblemen wieder in den Kader zurückkehren. Lucas Hernández und Javi Martínez sind ebenfalls wieder einsatzfähig und könnten nach ihren Kurzeinsätzen gegen den FC Augsburg in Berlin Kandidaten für die Startelf werden.

Weiterhin verzichten muss Trainer Hansi Flick auf die langzeitverletzten Robert Lewandowski, Ivan Perisic und Niklas Süle.