In einer Videokonferenz am vergangenem Montag vergangener Woche hatten sich zehn der 20 Drittligisten für eine Fortführung der Saison ausgesprochen, acht votierten dagegen. Doch noch immer gibt es Widerstand. So argumentiert unter anderem Preußen Münster damit, dass das Hygienekonzept in seinem Stadion nicht umsetzbar sei. Auch Waldhof Mannheim und der Hallesche FC äußerten bereits Bedenken.