Mythos 2

Deutschland als Zahlmeister der EU

Besonders Euroskeptiker rühren mit diesem Argument gerne die Wahlkampf-Trommel. Dabei handelt es sich um eine Milchmädchenrechnung. Es stimmt zwar, dass die Bundesrepublik seit Jahren der größte "Nettozahler" in der EU ist, also absolut mehr an die Gemeinschaft zahlt, als es wiederbekommt: 2017 zahlte Deutschland fast 20 Milliarden Euro in den EU-Haushalt ein und bekam etwa elf Milliarden als Fördermittel zurück. Aber: Kein anderer Mitgliedstaat profitiert gleichzeitig so viel von der EU: 2017 gingen allein über die Hälfte (58,6 Prozent) deutscher Exporte in den europäischen Binnenmarkt. Mitgliedstaaten, die viele Fördermittel von der EU bekommen, gewinnen zudem an Kaufkraft und das kommt dem deutschen Exportwesen ebenfalls zugute.