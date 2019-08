München - Mit einem Sané wären die Fans des FC Bayern ja schon überglücklich – doch vielleicht dürfen sie demnächst sogar zwei Mitglieder der Sané-Familie bestaunen. Wie der "Kicker" berichtet, wollen die Münchner neben Leroy (23), dem Topstar des englischen Meisters Manchester City, auch dessen jüngeren Bruder Sidi (16) verpflichten. Aktuell spielt der kleine Sané für die U17 von Schalke 04 in der Bundesliga West, schon in der Vergangenheit war Bayern an Sidi Sané interessiert. Priorität hat aber natürlich weiter die Verpflichtung von Leroy, dem großen Sané.