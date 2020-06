Bruder William steht ihm bei Hat sich Prinz Harry zu viel von Hollywood versprochen?

Bereut Prinz Harry (35) den Umzug nach Los Angeles bereits? Die amerikanische "US Weekly" will in Erfahrung gebracht haben, dass genau das der Fall sei. Demnach seien sein Bruder Prinz William (37) und seine Großmutter Queen Elizabeth II. (94) regelmäßig telefonisch mit Prinz Harry in Kontakt. Sein Bruder habe ihm geraten, er solle zurück nach London oder anderswohin ziehen, wo es sicherer sei. Prinz William sei in Sorge um das Wohlbefinden seines Bruders.