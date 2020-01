Prinz William über Prinz Harry: "Sind keine Einheit mehr"

Erstmals soll sich jetzt auch Prinz William zum Rückzug seines Bruders geäußert haben, wie "Sunday Times" berichtet. Zu einem Freund habe er gesagt: "Ich habe unser ganzes Leben einen schützenden Arm um meinen Bruder gelegt, ich kann es nicht mehr – wir sind keine Einheit mehr." Und weiter: "Alles was wir machen können und alles was ich machen kann, ist zu versuchen, sie zu unterstützen und das Zeiten kommen, in denen wir uns alle einig sind. Ich will, dass jeder im Team spielt."