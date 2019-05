Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann betonte allerdings, "XXL" sei in erster Linie "die Bürger-Power beim Volksbegehren" gewesen. Die Menschen in Bayern hätten die Staatsregierung zum Handeln gezwungen. Und das sei gut, schließlich stehe es beim Artenschutz wirklich kurz vor zwölf. Die Grünen, die das von der ÖDP angestoßene Volksbegehren mitgetragen hatten, bezeichnete Hartmann als "parlamentarischen Arm der neuen Umweltschutzbewegung in Bayern" – was CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer aber postwendend als "böse Anmaßung" zurückwies.