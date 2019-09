Vier Gegentore in einer Halbzeit, in nur 32 Minuten gar – und erstmals in der Länderspiel-Historie vier Stück von Erzrivale Niederlande. Es war ein schwarzer Abend für die deutsche Nationalelf gegen Oranje, das 2:4 von Hamburg bedeutete die erste Pleite in einer Qualifikation für ein großes Turnier seit Oktober 2015. Zuvor hatte man 14 Spiele in einer WM- und EM-Qualifikation am Stück gewonnen (mit 58:7 Toren) – diese Siegesserie ist nun gerissen.