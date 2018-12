Eventuelle Winterverkäufe: Diese schloss Scharold nicht aus. "Wir haben einen relativ großen Kader und man kann ihn sicherlich kleiner machen", erklärte er und sagte, dass man sich bei lukrativen Angeboten Gedanken machen werde.

Michael Scharold: 1860 wird nicht im Olympiastadion spielen

Die kommende Saison: Man habe sich dazu entschieden, "in dieser Saison maximal in die erste Mannschaft zu investieren", schilderte er und deutete an, dass sich dies im Sommer ändern wird. "Die 3. Liga ist für alle Drittligisten schwierig", erklärte er, trotz "Einnahmen von weit über zehn Millionen Euro". Es werde "signifikante Einschneidungen" geben, "wenn nicht zusätzliche Mittel" frei würden. (Lesen Sie auch den AZ-Check: Der TSV 1860 ist reif für die Winterpause)

Deswegen führe er "viele Gespräche mit sehr spannenden Unternehmen". Aktuelle Einnahmen laut Scharold: unter anderem 3,5 Millionen durch das Ticketing sowie vier Millionen durch Sponsoren. Bei den Ticketpreisen sei aber "eine Grenze erreicht". Anfang 2019 werde er den Gesellschaftern einen Finanzplan vorlegen: "Wenn sie sich nicht einigen, muss ich Konsequenzen ziehen."

Die Stadionfrage: "In diesem Stadion können wir so nicht Zweitligafußball spielen", meinte Scharold, schloss aber das Olympiastadion als Spielstätte aus. Er besänftigte: "Eine Stadionplanung ist nicht von heute auf morgen gemacht." Zumindest habe er das Gespräch mit den verärgerten Anwohnern rund ums Grünwalder Stadion gesucht: "Ich habe mit ihnen per E-Mail geschrieben. Sie wollen mit einem Termin auf mich zukommen."

Im Falle eines – aktuell sehr weit entfernten – Aufstiegs sei derweil selbst eine Ausnahmeregelung in Gefahr. Diese bekäme Sechzig nur mit einem Konzept, das eine Lösung vorsieht. Doch diese gibt es aktuell nicht. Wie in vielen Fragen nicht.