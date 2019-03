Abwehrspieler Jonathan Tah dürfte bei einem Einsatz in den ersten Länderspielen des Jahres an diesem Mittwoch in Wolfsburg gegen Serbien sowie am Sonntag zum Auftakt der EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande mit der 5 von Hummels auflaufen. Der dritte Neuling in Löws 23er-Lader, Maximilian Eggestein, erhält zunächst die 7, die eigentlich der aktuell verletzte Julian Draxler trägt.