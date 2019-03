München - In einer Reihe mit dem Komponisten Richard Strauss, dem früheren Reichskanzler Otto von Bismarck und dem Flugpionier Ferdinand von Zeppelin: Die Stadt München verleiht am Donnerstag (18.00 Uhr) unter anderem dem Fußballer Philipp Lahm, den Schauspielerinnen Jutta Speidel und Michaela May sowie dem Verleger Hubert Burda die Ehrenbürgerwürde.