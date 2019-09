München - Noch ein Jahr wird geplant. In diese Zeit fällt die Kommunalwahl am 15. März 2020. Dann geht der neue Stadtrat in die Sommerpause. Im Oktober 2020 berät er dann abschließend über die Gasteig-Sanierung. Zum derzeitigen Stand der Dinge gab Max Wagner, der Geschäftsführer des Kulturzentrums, am Montag im Gespräch mit Anita Bauer-Duré im Münchner Presseclub einen Überblick.