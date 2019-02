Bis zu 447 Euro monatlich mehr Heil legt milliardenschweres Konzept für Grundrente vor

"Wer immer nur Mindestlohn verdient hat, bekommt die höchste Aufwertung von 447 Euro. Aber auch die Renten von Geringverdienern, die etwas über dem Mindestlohn liegen, wollen wir höher bewerten", sagte der Minister der "Bild am Sonntag". Er kündigte an: "Die Grundrente soll spätestens zum 1. Januar 2021 in Kraft treten und drei bis vier Millionen Menschen erreichen." Sie werde nicht nur für Neu-Rentner, sondern auch für die bisherigen Rentner gelten. Wir können bei der Lebensleistung keinen Unterschied machen." Zu 75 Prozent würden Frauen von der neuen Grundrente profitieren.