Karl-Heinz Rummenigge hatte zuletzt Hoffnung auf eine "gewisse Anzahl von Fans" in der Allianz Arena zum Saisonstart geäußert. Wie der Vorstandschef des FC Bayern wünscht sich auch Stefan Reuter, Geschäftsführer des FC Augsburg, eine baldige Rückkehr von Anhängern. "Wir hoffen, dass schrittweise in dieser Saison wieder Zuschauer in den Stadien zugelassen werden", sagte Reuter. Beide wiesen auch darauf hin, dass dafür die Rahmenbedingungen in der Coronavirus-Pandemie passen müssten.