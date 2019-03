Bier, Musik und Schmankerl Starkbierzeit: Wo man in München am Besten feiern kann

Starkbierfest im Augustinerkeller

Im Augustinerkeller wird ab dem 9. März bis zum 6. April 2019 im Lagerkeller (Donnerstag, Freitag, Samstag) und im großen Festsaal (Samstag) gefeiert. Außerdem gibt es mehrere Einzeltermine, bei denen man das Starkbier mit musikalischer Begleitung zu sich nehmen kann. Am 9. März im Festsaal spielen die Birkeldobler auf, am 23. März die Dorf Oxn, am 30. März die Band 089, am 31. März die Jetzendorfer Hinterhof Musikanten. Zum Abschluss am 6. April spielen Cagey Strings. Tickets kosten rund 9,50 Euro. Augustinerkeller, Arnulfstraße 52

Starkbierfest im Wirtshaus am Bavariapark

Im Westend feiert das Wirtshaus am Bavariapark an zwei Terminen das Starkbier von Augustiner. Am 16. März und noch einmal am 30. März. Ab 18 Uhr spielt die bayerische Band Bandits. Tickets kosten 9,25 Euro. Wirtshaus am Bavariapark, Theresienhöhe 15

Starkbierfest in der Perlacher Forschungsbrauerei

Vom 8. März bis zum 14. April 2019 gibt es im Bräustüberl der Perlacher Forschungsbrauerei täglich den hauseigenen Jakubator. Freitags und Samstags zwischen 17 und 22 Uhr mit bayerischer Live-Musik und Gstanzln. Am 10. März und am 14. April unterhalten die Brücklmeier Musi die Gäste zwischen 11 und 14 Uhr. Bräustüberl der Forschungsbrauerei, Unterhachinger Str. 78

Truderinger Starkbierfest

Am 10. März 2019 feiern die Truderinger ihr Starkbierfest mit dem Namen "Truderinger Ventil" im Kulturzentrum. Zum Luftablassen wird derbleckt und geschauspielert. Tickets kosten ab 20 Euro. Kulturzentrum Trudering, Wasserburger Landstraße 32