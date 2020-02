Bewegende Rede in Miami Nach Tod von Prinzessin Diana: Prinz Harry war jahrelang in Therapie

Es war der erste öffentliche Auftritt nach dem spektakulären "Megxit": Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) sind in Miami zu einem exklusiven Event erschienen. Dabei hat Prinz Harry in einer bewegenden Rede erklärt, wie er den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) verarbeitet hat. Drei Jahre lang begab er sich in eine Therapie, um sein Trauma zu verarbeiten.