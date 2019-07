Besuch im Kinderkrankenhaus Prinz Harry wandelt auf den Spuren seiner Mutter Diana

30 Jahre ist es her, dass Prinzessin Diana (1961 - 1997) das Kinderkrankenhaus in der britischen Stadt Sheffield besucht hatte. Nun wandelt auch ihr jüngster Sohn Prinz Harry (34) auf den Spuren seiner Mutter und nahm am heutigen Donnerstag einen Termin in demselben Krankenhaus wahr. Allerdings alleine: Seine Frau, Herzogin Meghan (37), begleitete Harry nicht.